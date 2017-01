Incidente sul lavoro alla "Garbellotto parquet": operaio ferito ad una mano

CAPPELLA MAGGIORE Un operaio 38enne di Cappella Maggiore, P.C., è stato trasportato presso il centro di chirugia della mano di Pordenone in seguito ad un incidente sul lavoro patito nella prima mattinata di oggi, alle 8.30 circa, alla "Garbellotto parquet" di via Mescolino. L'uomo, per cause ancora in corso di accertamento, si è gravemente ferito ad una mano mentre utilizzava una levigatrice. Sul posto intervenuti i medici del Suem118 di Conegliano. L'operaio non è fortunatamente in pericolo di vita.