Cappella Maggiore, spaventoso incendio in serata devasta un bosco

CAPPELLA MAGGIORE Un incendio ha devastato in serata una zona boschiva di Cappella Maggiore in via Pra del Forno. Al lavoro dalle 17.40 squadre dei vigili del fuoco di Vittorio Veneto, Conegliano e Montebelluna. Ignota la causa delle fiamme, agevolate probabilmente anche dalla lunga siccità di queste settimane. Le fiamme erano ben visibili da tutto il circondario. Il lavoro dei pompieri proseguirà per tutta la notte.