Trovati caprioli morti nel Brentella, intervengono i vigili del fuoco

NERVESA DELLA BATTAGLIA Non c'è stato nulla da fare per due caprioli ritrovati senza vita a Nervesa della Battaglia. Un passante ha notato l'animale che galleggiava nel canale Brentella, prima del ponte della panoramica tra via Fra' Giocondo e via Decima Armata, poco distante dal campo volo. L'ungulato senza vita è stato trasportato dalla corrente fino alle griglie del canale dove già giaceva, evidentemente da molto più tempo, un altro capriolo. Sul posto per accertare l'accaduto sono intervenuti i vigili del fuoco di Treviso e le guardie provinciali. Al momento non sono ancora note le cause della morte dei due poveri animali.