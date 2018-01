"Venite, ci sono i ladri dal vicino!" ma i carabinieri gli trovano a casa otto piante di marijuana

SAN BIAGIO DI CALLALTA Nella giornata di ieri, 12 gennaio, i carabinieri di San Biagio di Callalta hanno denunciato un 20enne, incensurato, per detenzione di stupefacenti. I militari dell'arma hanno ricevuto una chiamata da parte di un giovane, il quale affermava di aveva udito dei rumori sospetti provenienti da un appartamento vicino. Il 20enne, immaginando si potresse trattare della presenza di ladri nel condominio, ha richiesto l'aiuto dei carabinieri. Una volta arrivati però nella abitazione del ragazzo, i carabinieri hanno per così dire "fiutato" qualcosa di strano, accorgendosi di un odore inconfondibile di marijuana che avvolgeva l'appartamento del 20enne. Così i militari hanno eseguito una rapida perquisizione in casa scoprendo una piccola serra rudimentale con otto piante di marijuana che sono state sequestrate assieme a diverso materiale per la coltivazione.