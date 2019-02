Prima litiga pesantemente con la moglie e poi cosparge l'auto di benzina per darle fuoco

Paura domenica sera alle ore 19 a San Biagio di Callalta. Un uomo di origine bengalese, infatti, dopo una violenta lite con la moglie è uscito nel giardino di casa ed ha cosparso la sua macchina di liquido infiammabile senza tuttavia mettere in atto i suoi propositi di danneggiarla. Fortunatamente nessuno è quindi rimasto ferito, anche perché all'interno del mezzo non era presente alcuna persona. Immediato è stato però l'intervento sia dei vigili del fuoco che dei carabinieri che hanno poi accompagnato l'uomo in ospedale per degli accertamenti sul suo stato di salute psico-fisica. Nessuna denuncia al momento sarà comunque formalizzata nei suoi confronti.