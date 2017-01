Dramma a Carbonera, male incurabile la uccide a 34 anni

CARBONERA Da tempo combatteva contro un male incurabile che la costringeva a continui ricoveri in ospedale. Venerdì il peggioramento delle sue condizioni e in serata la morte, sotto lo sguardo affettuoso dei suoi cari. Lutto a Carbonera per la morte, a 34 anni, di Daniela Capaci. La donna, originaria di Palermo come la sua famiglia. lascia la madre Giovanna e il padre Salvatore oltre a fratelli e sorelle. La pagina Facebook della 34enne è stata in breve tempo riempita da numerosi messaggi di cordoglio. Il funerale si terrà martedì alle ore 15 presso la chiesa parrocchiale di Carbonera.