Operaia Electrolux trovata morta in casa, colleghi in lutto

Tragiedia nella serata di ieri, martedì 11 dicembre. Daniela Predebon, operaia di 57 anni, è stata trovata senza vita nella sua abitazione di Carbonera. Una notizia che ha lasciato senza parole i colleghi dello stabilimento Electrolux di Susegana dove la donna lavorava ormai da diversi anni .

Insieme al marito era stata una figura di grande rilievo all'interno della sigla sindacale Flc Cgil, sempre pronta a difendere i diritti dei lavoratori dello stabilimento trevigiano. «Non esistono modi adeguati per esprimere i sentimenti di grande cordoglio e profonda tristezza che proviamo in questo momento» commentano oggi i lavoratori dell'Electrolux. Daniela, operaia addetta al premontaggio linea 1, era stimata e amata da familiari e compagni di lavoro. «Ci sono parole che non vorresti mai scrivere e questo è uno di quei momenti - scrivono i suoi colleghi - Che questo nostro silenzioso abbraccio collettivo ti accompagni nel tuo ultimo viaggio».