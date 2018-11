Fa sparire i rifiuti dalla discarica abusiva sequestrata, pensionato denunciato

Nella primavera scorsa gli agenti della polizia locale di Villorba e i carabinieri del nucleo Noe avevano scoperto una vera e propria discarica abusiva in un terreno di proprietà di un 78enne di Carbonera: un'area di 400 metri quadrati, ricolma di rifiuti di ogni tipo (dagli pneumatici alle spampanti, passando addirittura per gli apparecchi biomedicali), venne sequestrata e l'uomo, pensionato, venne denunciato per gesione illecita dei rifiuti e discarica abusiva. L'anziano ora finirà nuovamente nei guai: nel corso di un controllo i militari hanno scoperto che buona parte del materiale è sparito, nonostante il tribunale di Treviso lo avesse nominato custode della discarica. Per il 78enne scatterà una ulteriore denuncia per la violazione dei sigilli: il sospetto è che alcuni cittadini stranieri si siano appropriati dei rifiuti elettrici, con il benestare dell'anziano, per spedirli nei Paesi d'origine.

Sempre i carabinieri del Noe hanno denunciato alla Procura un imprenditore 47enne, titolare di una ditta di Cordignano, impegnata nella gestione dei rifiuti: durante un controllo presso l'azienda sono state riscontrate irregolarità su stoccaggio e posizionamento del materiale, soprattutto plastica e legname. Impartite al titolare direttive circa la regolarizzazione della sua posizione.