Coronavirus: arrestato spacciatore con la febbre, sottoposto al tampone

Dopo essere stato arrestato dai carabinieri per spaccio è stato subito sottoposto al tampone per accertare l'eventuale positività al Coronavirus: a mettere in allerta i militari è stata la misurazione della temperatura corporea del pusher. Il pusher, un 20enne di Carbonera ma originario di San Donà di Piave, aveva infatti la febbre quando è stato fermato. L'episodio di cui si è reso protagonista il giovane è avvenuto in via Cavallaro, tra San Giacomo di Musestrelle e Vacil di Breda. Il giovane, in sella alla sua bici, si stava aggirando nella zona quanto è incappato in una pattuglia dei carabinieri della stazione di Silea, impegnata nel controllo del rispetto del decreto per evitare l'allargamento del contagio da Covid-19.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il 20enne, vedendo la "gazzella" dell'Arma, ha cercato di fuggire ma, molto goffamente, è caduto a terra dopo una curva. Nelle tasche del ragazzo, senza nessun precedente penale alle spalle, i militari hanno trovato 100 grammi di marijuana, 60 grammi di hashish e circa 150 euro in contanti, oltre ad un bilancino di precisione. Per il 20enne è scattato l'arresto per detenzione ai fini di spaccio e una denuncia per la violazione del decreto anti-coronavirus. Dopo aver verificato che il giovane aveva la febbre, i militari hanno chiesto che al 20enne fosse praticato il tampone per verificare l'eventuale positività. Il giovane è stato nel frattempo rinchiuso, in isolamento, in una cella del carcere di Santa Bona a Treviso. I militari che sono venuti a contatto con il 20enne sono stati preventivamente messi in quarantena, in attesa dell'esito del tampone.