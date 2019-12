Forte odore di gas a Biban, residenti allarmati: è un falso allarme

Dalle 15.20 circa numerose telefonate stanno giungendo alla centrale operativa del comando provinciale dei vigili del fuoco di Treviso per una presunta fuga di gas. A contattare il 115 sono in particolare i residenti di Biban di Carbonera, tra via Roma e via Marzemine. Fortunatamente si tratta di un falso allarme, ovvero una banale perdita di odorizzante (una particolare sostanza utilizzata comunemente proprio per dare al gas il tipico odore che tutti conoscono) da parte di alcuni tecnici che stavano rabboccando una centralina lungo la linea del metano. L'odore probabilmente potrebbe permanere anche fino alla giornata di domani. L'odore, molto forte, si percepisce in un area di circadue tre km.