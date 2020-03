Acquista un gatto on line ma il venditore sparisce nel nulla

Aveva pagato una somma di 200 euro, attraverso un vaglia postale, per poter ottenere un meraviglioso esemplare di gatto razza maine. Del tanto agognato micio però, dopo il versamento del denaro al venditore, non ha più avuto traccia e ha dovuto quindi rivolgersi ai carabinieri per ottenere giustizia. A viveve questa brutta esperienza è stata una 31enne di Carbonera che aveva trovato, qualche tempo fa, un annuncio on line che proponeva appunto l'acquisto del felino. A condurre l'indagine sono stati i carabinieri di Silea che hanno denunciato per truffa l'autore del raggiro, un 31enne di Taranto.