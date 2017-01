A Carbonera internet gratuito con il wifi delle Poste

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Accesso libero ad internet con il Wi-Fi, in attesa che arrivi il momento di andare allo sportello: la novità è già disponibile da qualche giorno alle Poste di via Roma a Carbonera; il servizio è gratuito per tutti ed è disponibile in 26 uffici postali della Marca. Per collegarsi alla rete basta inserire il proprio numero di cellulare nella pagina che si apre automaticamente al tentativo di connessione a PosteWiFi. Verrà inviato un sms con il codice personale e un link per l'accesso; basterà quindi inserire il codice nel campo indicato e iniziare a navigare. Dopo il primo accesso, ogni volta che ci si troverà in un ufficio postale in cui il servizio PosteWiFi è disponibile, si potrà avviare la navigazione Internet utilizzando lo stesso dispositivo con il quale ci si è registrati la prima volta.