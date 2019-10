Minaccia la cognata ed il nipote con una sega elettrica

Al culmine di una lite, molto "sentita", tra vicini di casa, ha pensato bene di prendere una motosega e minacciare la cognata ed il nipote. L'episodio è avvenuto lo scorso 12 ottobre a Carbonera, in via Codalunga. Protagonista dell'episodio un 62enne che è stato poi denunciato dai carabinieri di Silea per il reato di minacce. A rivolgersi all'Arma sono stati i vicini di casa, e parenti, ovvero la moglie del fratello, una 55enne, e suo nipote, un 21enne. Fortunatamente il 62enne, capendo forse di aver un pò esagerato, è tornato sui suoi passi e nessuno fortunatamente è rimasto ferito. Questo non lo ha salvato da una denuncia che è stata presentata nei suoi confronti alcuni giorni dopo dai parenti. Ulteriori accertamenti sono in corso da parte dei militari della stazione di Silea.