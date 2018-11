Ennesimo colpo alla concessionaria di moto, bottino da 60mila euro

Sei moto, metà delle quali di proprietà dei clienti che le avevano lasciate in riparazione, e abbigliamento da motocross di vario tipo. Questo il bottino, per un valore di oltre 60mila euro, di un furto, l'ennesimo, subito dalla concessionaria di moto Kawasaki "Rebuschi" di via Gentilin a Carbonera. Il colpo, il quattordicesimo negli ultimi quindici anni (il secondo quest'anno dopo il furto da 100mila euro subito ad aprile), è avvenuto alle 4.50, all'alba di oggi, venerdì.

Ad entrare in azione una banda composta da almeno dieci malviventi, muniti di due furgoni in cui è stata caricata la refurtiva e di una Bmw rubata a Montebelluna che è stata utilizzata come un ariete per scardinare la saracinesca. Il mezzo, stando alle immagini di videosorveglianza, è stato scagliato in retromarcia, a tutta velocità, contro la concessionaria. I malviventi, in meno di cinque minuti, sono riusciti a trafugare i mezzi e a dileguarsi. Rubato anche un altro furgone, con all'interno quattro biciclette da corsa, sparito dal capannone della vicina ditta "Perin". Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia che ora indagano sull'episodio.