Consegnato al Cardinale Stella il libro “I caduti della Grande Guerra di Farra di Soligo”

PIEVE DI SOLIGO E’ avvenuta martedì in Città del Vaticano, nella sede della Congregazione per il clero, la consegna del libro “I caduti della Grande Guerra di Farra di Soligo” al cardinale Beniamino Stella di Pieve di Soligo. Nei giorni scorsi è emerso che nella lista dei morti in battaglia farresi c’è anche il nonno materno del Cardinale.

“A segnalarci la cosa è stato Gianni Spina di Pieve di Soligo”, racconta Mattia Perencin, autore del libro scritto a quattro mani insieme a Massimiliano Guglielmi. “Quando lo abbiamo scoperto, abbiamo subito scritto al cardinale Stella, che è stato felice di apprendere la notizia, e dato che mi trovavo a Roma per lavoro mi ha invitato in Vaticano, dove gli ho consegnato una copia del libro”. Originario di Pieve di Soligo, il cardinale Beniamo Stella dal 2013 è prefetto della Congregazione per il clero, titolo equivalente a quello di ministro, con il compito di occuparsi della formazione dei sacerdoti. Giovanni Pederiva, invece, è il nonno materno scomparso in guerra, partito per il fronte da Col San Martino, borgata Posmon.

“Alla famiglia è sempre stato riferito che fosse morto disperso sul Carso, invece da ricerche successive è emerso che morì in seguito a ferite riportate in combattimento e che è sepolto nell’ossario di Udine - spiegano i due autori, Perencin e Guglielmi - Anche le nostre ricerche hanno avuto lo stesso esito di quelle dei familiari, che hanno potuto avere la conferma definitiva di dove fosse sepolto il proprio caro". "Il cardinale Stella si è complimentato per il nostro lavoro di salvaguardia della memoria storica della nostra comunità - riferiscono i due giovani appassionati di storia - Per noi è stata una bella soddisfazione ricevere questo apprezzamento, che certifica al contempo anche la validità della nostra ricerca”.