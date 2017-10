Ladri spietati: razziata la sede della Caritas di Castelfranco

CASTELFRANCO VENETO I ladri non risparmiano nessuno, anche i meno abbienti. Ignoti hanno preso di mira addirittura la sede della Caritas di Castelfranco in via Salvo D'Acquisto, nella notte di sabato. I malviventi hanno forzato una delle porte d'ingresso e una volta all'interno hanno trafugato giacche, scarpe e perfino una bicicletta. L'incursione è stata scoperta domenica mattina dai volontari che si occupano della raccolta e della distribuzione dei capi d'abbigliamento. Sull'episodio indagano i carabinieri di Castelfranco Veneto. Purtroppo non è la prima volta che si verificano episodi di questo tipo ai danni della struttura. A riportare la notizia è la Tribuna di Treviso in edicola oggi.