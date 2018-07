Addio a Carlo Benetton: uffici, stabilimenti e negozi di tutta Italia si fermano

TREVISO Uffici, stabilimenti e negozi Benetton si fermano. Dopo la scomparsa, nella giornata di ieri 10 luglio, di Carlo Benetton, uno dei fondatori dello storico marchio di abbigliamento, l'azienda si ferma in segno di lutto. Venerdì 13 luglio saranno chiusi tutti gli uffici e gli stabilimenti del gruppo Benetton e Olimpias. Anche i tre negozi di Treviso e Cortina saranno chiusi dalla 10 alle 12 di venerdì. Nei negozi retail di tutta Italia invece la musica sarà spenta sempre dalle 10 alle 12 in segno di lutto e vicinanza alla famiglia Benetton. L'ultimo saluto a Carlo Benetton - Fratello di Luciano, Giuliana e Gilberto - si terrà venerdì in Cattedrale a Treviso alle 10.