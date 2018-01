Halal all'Iper Tosano, la macelleria apre alla carne per musulmani

COLLE UMBERTO Halal, ovvero consentito. Non è di certo una novità assoluta leggere questa parola tra le file dei supermercati della provincia, ma nella zona di Colle Umberto parrebbe essere la prima apertura alla carne "consentita". Stiamo parlando dell'Iper Tosano, dove nel reparto macelleria compare un intero reparto di carne per i musulmani.

Leciti. Conformi alla legge. Secondo la fede islamica non è consentito mangiare prodotti "haram", ovvero vietati, come ad esempio carne di maiale o alcol. Ed ecco che tra il pollo e il maiale spunta l'isegna "Halal": se nelle grandi città interi reparti, negozi o quartieri guardano all'alimentazione Halal, o a quella ebraica kosher, per la piccola Colle Umberto sembra proprio una novità.