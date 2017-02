Montebelluna, un nuovo Carnevale all’insegna della tradizione

MONTEBELLUNA Domenica 19 febbraio, la Pro Loco di Montebelluna con il patrocinio del Comune, promuove la sfilata dei carri allegorici per la festa di carnevale che vede coinvolto l’intero centro cittadino con attrazioni, quali giostre e bancherelle che vivacizzeranno le piazze in città.

Il Carnevale, le cui origini si perdono nella notte dei tempi, è un appuntamento radicato a Montebelluna che ogni anno vede la partecipazione massiccia della popolazione non solo locale, ma anche ben oltre i confini cittadini. Il tema di quest’anno per i carri non è noto ma sicuramente la satira politica farà da padrona. Una festa per l'intera città, per i più piccoli ovviamente, ma che di fatto vede coinvolti sempre più anche gli adulti che trovano un momento di libertà ed espressione, ma soprattutto di condivisione ludica con i bambini. La sfilata dei carri mascherati avrà inizio alle ore 14.30 con partenza dal piazzale del Duomo per proseguire verso il centro. In piazza Sedese, il palco che ospiterà la giuria, dovrà decidere i tre carri migliori, il gruppo di mascherine più espressivo e un premio simpatia.