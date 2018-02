Carnevale a Montebelluna: un centinaio di anziani in festa in Casa Roncato

MONTEBELLUNA Clima di gioia mercoledì pomeriggio scorso in Casa Roncato dove, per festeggiare il Carnevale, l'Associazione Amici di Casa Roncato ha orgaizzato una festa a cui hanno partecipato un centinaio di anziani. Erano presenti anche il vicesindaco Elzo Severin, l’assessore ai servizi sociali, Dino Bottin, ed il consigliere comunale e presidente dell’Associazione amici di Casa Roncato, Antonio Romeo e gli amici del centro sollievo Solidago. Oltre ai tradizionali crostoli e frittelle, il gruppo “Donne Ariete” ha organizzato una sfilata con costumi artigianali a tema libero mentre gli operatori dei Servizi sociali hanno partecipato con travestimenti in tema hippy.