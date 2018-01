Carnevale in città: a Montebelluna incontro in municipio per definire le misure di sicurezza

MONTEBELLUNA Si è tenuto oggi nell'ufficio del sindaco un incontro tra il sindaco, Marzio Favero, l'assessore alla cultura, Debora Varaschin, le parti tecniche, la Polizia locale, la Protezione civile e la Pro loco, in ordine alla gestione della sicurezza in occasione dei festeggiamenti per il prossimo Carnevale che si terranno a Montebelluna il 4 febbraio.

I nuovi indirizzi ministeriali sulla sicurezza infatti, impongono, come è noto, misure di sicurezza aggiuntive sia antipanico, sia di protezione rispetto ad eventuali interferenze esterne. Il tema è stato affrontato nei dettagli e si conferma l'itinerario dello scorso anno che prevede la partenza dal Duomo di Montebelluna, il percorso lungo il Corso Mazzini ovest, la risalita lungo via Garibaldi fino a piazza Tommaseo, la discesa nella nuova piazza, quindi il transito do fronte alla Loggia dei Grani, l'innesto in piazza Petrarca, la prosecuzione in piazza Manzoni con giro attorno a piazza Negrelli. Il Parco Negrelli e la piazza D'Annunzio serviranno come spazi di evacuazione. La Pro loco si è impegnata a produrre il piano sulla sicurezza mentre il sindaco in qualità di presidente della della Commissione comunale di vigilanza sul pubblico spettacolo provvederà a convocare un incontro della stessa per esaminare i diversi dettagli con le componenti tecniche esterne. Saranno prese misure di safety e di security in modo da consentire ad una manifestazione che richiama oltre diecimila persone ogni anno di svolgersi in condizioni di sicurezza.