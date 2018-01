Sì al Carnevale ma senza i coriandoli: nella Marca trevigiana scoppia la polemica

BREDA DI PIAVE Coriandoli, stelle filanti e bombolette spray: sono questi i simboli per antonomasia del Carnevale ma c'è un Comune della Marca trevigiana che, da tre anni a questa parte, ha deciso di bandirli completamente in occasione della grande sfilata dei carri mascherati.

Il motivo? Nessuno lo ha davvero ben capito, anche se sembra che la decisione sia legata al risparmio sugli eventuali ed eccessivi costi di pulizia delle strade una volta terminata la sfilata. Tutto questo, come riportato sulle pagine de "La Tribuna di Treviso", avviene nella tranquilla frazione di Pero, all'interno del territorio comunale di Breda di Piave. E' qui che nel primo pomeriggio domenica 21 gennaio si svolgerà l'unica autorizzata sfilata di carri carnevaleschi in tutto il comune. Un evento destinato ad attirare centinaia di bambini insieme alle relative famiglie. Peccato però che un'ordinanza risalente a ben tre anni fa, continui a vietare l'uso di coriandoli, stelle filanti e affini durante la parata dei carri e, più in generale, in occasione del periodo di Carnevale. Un divieto che molti cittadini considerano un'ingiustizia dal momento che priva i più piccoli di un divertimento non da poco in occasione di un evento del genere. L'inizio della sfilata è previsto per le ore 14.30 ma sono già in molti i residenti che hanno annunciato di voler disertare la sfilata in segno di protesta nei confronti di un divieto tanto restrittivo. Al termine dell'evento il Comune ha garantito che alla cittadinanza saranno offerti crostoli e frittelle. Basteranno ad addolcire gli animi di tutti i piccoli rimasti senza coriandoli?