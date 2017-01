Coriandoli, frittelle e carri mascherati: ecco tutte le sfilate di Carnevale nella Marca

Carnevale! Da sempre è la festa dell’allegria e della libertà! Il Carnevale è un appuntamento giocoso, atteso con impazienza dai più piccoli, ma non solo! È una di quelle occasioni capace di coinvolgere anche gli adulti, giovani e meno giovani. Anzi, si potrebbe dire che è un modo per i grandi di ritornare bambini, allegri e spensierati, approfittando di questi giorni per giustificare l’allegria e le stramberie che caratterizzano il periodo carnevalesco.

Qui di seguito il calendario di tutte le sfilate dei carri allegorici dell'associazione "Carnevali di Marca" (a ingresso gratuito):

Tarzo - Domenica 22 Gennaio (in collaborazione con la Proloco) ore 14.30

Godega di Sant'Urbano (Bibano) - Domenica 29 Gennaio

Susegana - Domenica 29 Gennaio (in collaborazione con la Proloco) ore 14.30

Giavera del Montello - Domenica 5 Febbraio (in collaborazione con la Proloco) ore 14.30 per il "Carnevale del Mazariol"

Pieve di Soligo - Domenica 5 Febbraio ore 14.30

Villorba - Domenica 5 Febbraio (in collaborazione con la Proloco) ore 14.30 con il seguente programma e percorso: dalle 11 alle ore 13.30 ammassamento carri mascherati presso l’area parcheggio in piazza A. Moro.Alle ore 14.30 inizio della sfilata da piazza Aldo Moro, per poi svoltare a destra in Via Solferino e poi ancora a sinistra per via Pastro proseguendo fino al centro di Fontane per concludere la sfilata in Piazza Fontane Chiesa Vecchia.

Sernaglia della Battaglia - Sabato 11 alle 20.30, Domenica 12 e Domenica 19 Febbraio alle 14.30 (in collaborazione con la Proloco)

Cordignano (Ponte della Muda) - Domenica 12 Febbraio (in collaborazione con la Proloco) ore 14.30

San Vendemiano - Sabato 18 Febbraio ore 14.30

Santa Lucia di Piave - Sabato 18 Febbraio alle ore 20.30 con l'organizzazione dalla Proloco e de gruppi ‘Ramoncello’, Alpini e ‘Bolda’ oltre alla Scuola Infanzia ’D.B. Camerotto’

Nervesa della Battaglia - Domenica 19 Febbraio (in collaborazione con la Proloco) ore 14.30

Vittorio Veneto - Domenica 26 Febbraio ore 14.30 con questo programma: fino alle ore 13.30 ammassamento carri mascherati lungo via Cavour; alle ore 14.30 inizio della sfilata; a seguire poi per il Viale della Vittoria fino all’altezza di via Scrizzi. Ore 16.30 fine della sfilata dei carri con conseguente deflusso per via Manin, Garibaldi e Rizzera e infine svolta a sinistra in via Perrucchina e Buonarroti (CHIUSE al traffico) per far eseguire in sicurezza lo “smontaggio carri”

Conegliano - Martedì 28 Febbraio ore 14.30

Galà di chiusura: Sabato sera 1 Aprile

ALTRE SFILATE ALLEGORICHE : a Valdobbiadene sabato 18 e domenica 19 Febbraio torna la grande festa del carnevale Valdobbiadenese, storico evento promosso dalla pro loco del centro e che sarà in Piazza G. Marconi con la sfilata dei carri allegorici provenienti dall’intera provincia a suon di musica, coriandoli e divertimento

Appuntamento a Treviso invece martedì 28 Febbraio. Nel capoluogo il percorso dovrebbe essere lo stesso dello scorso anno con partenza da piazzale Burchiellati alle ore 14. Il percorso della sfilata: viale Burchiellati – viale fra Giocondo – viale D’Alviano – Porta SS 40 – Borgo Cavour – via Canova – Piazza Duomo – via C. Battisti – Piazza Pio X – Piazza Vittoria – via Cadorna – Corso del Popolo – via XX Settembre – Piazza Aldo Moro – via Indipendenza – via Martiri della Libertà – Piazza San Leonardo – via S. Caterina – Piazza Matteotti. Sul palco allestito in piazza Aldo Moro ci sarà intrattenimento musicale aspettando i carri per la premiazione finale. L’inizio della sfilata all’imbocco delle Mura cittadine sarà anche il punto di raduno dei carri al termine dell’evento. Lo smantellamento dei carri sarà poi nuovamente in piazzale Burchiellati. Premiazione dei carri mascherati invece in Piazza Indipendenza, mentre l’area di Borgo Mazzini, resterà libera. Infine, parcheggi accessibili e negozi aperti, ma Piazzale Burchiellati resterà interdetto alla sosta per tutta la giornata, mentre piazza del Grano sarà aperta al traffico.