Il Carnevale torna a Treviso! Martedì 28 la sfilata dei carri mascherati in centro città

TREVISO Torna il Carnevale di Treviso. Martedì 28 febbraio a colorare il centro storico cittadino saranno 20 carri mascherati che sfileranno per le vie dela città. La partenza è prevista per le ore 14 da Piazzale Burchiellati: il corteo proseguirà per viale fra Giocondo, Viale d’Alviano Porta SS 40, Borgo Cavour, Via Canova, Piazza Duomo, Via C. Battisti, Piazza Pio X, Piazza Vittoria, Via Cadorna, Corso del Popolo, Via XX Settembre. All’arrivo in Piazza Aldo Moro i carri troveranno una giuria, composta da un rappresentante per ogni carro, ai rappresentanti della quattro associazioni di categoria; ASCOM, Rivivere Treviso, Artigianato Trevigiano e Confesercenti Treviso e infine un rappresentante del carnevale di Viareggio che decreteranno il vincitore assoluto e gli altri classificati che riceveranno una targa di premiazione messe a disposizione dalle associazioni di categoria cittadine. Il traffico nella giornata di martedì 28 febbraio verrà limitato dalle ore 13 alle ore 19 circa per consentire il transito dei carri in centro storico. Sarà comunque possibile circolare sul put esterno. Sponsor unico dell’evento sarà Ascopiave, mentre in caso di maltempo la sfilata sarà spostata a sabato 4 marzo.

CONCORSO LO SPIRITO DEL CARNEVALE

Grazie alla collaborazione delle associazioni di categoria è stato indetto il concorso per la vetrina più bella dal titolo "Lo spirito del carnevale". La giuria che premierà i migliori carri della sfilata visiterà tutti gli esercizi aderenti nella mattinata di martedì 28 febbraio e si occuperà di decretare la vetrina più rappresentativa dello spirito del carnevale, che verrà premiata con un riconoscimento simbolico offerto dal Comune.

CARRO MASCHERATO ‘SPECIALE’

Il Carro Mascherato "Speciale" nasce dalla collaborazione tra la Cooperativa Solidarietà, gli alunni della Scuola Primaria e Media dell'Istituto Comprensivo n. 5 Coletti e l'ISRAA Città di Treviso che lavorano insieme per favorire esperienze di inclusione sociale. Il progetto, con il sostegno dell’amministrazione comunale di Treviso, ha l’obiettivo di coinvolgere le persone ospitate nelle strutture per coinvolgerle attivamente un momento di festa cittadino.

