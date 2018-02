Vent'anni di Carnevale a Treviso: il sindaco Manildo premia il maestro Balljana

TREVISO Il sindaco di Treviso Giovanni Manildo e l'assessore ai beni culturali Luciano Franchin hanno consegnato al maestro Carlo Balljana un riconoscimento per la lunga attività svolta a favore della comunità trevigiana in qualità di regista e coordinatore del Carnevale di Treviso. Per vent'anni Balljana è stato l'ideatore della sfilata dei carri mascherati della città.



Questo il testo della pergamena:



La comunità Trevigiana ha il piacere di consegnare il presente attestato al Maestro Carlo Balljana come testimonianza della proficua collaborazione assicurata per molti anni all’Amministrazione Comunale di Treviso in qualità di regista e coordinatore artistico del Carnevale Trevigiano e come ringraziamento per la passione, la competenza e l’impegno sempre dimostrati per assicurare il pieno successo di ogni sfilata dei carri allegorici, regalando spensierati momenti di divertimento ed allegria.



Con stima



Il Sindaco Avv. Giovanni Manildo