Carnevali di Marca cala il sipario con le premiazioni della lotteria di beneficenza

SAN VENDEMIANO Volge al termine l'edizione 2018 dei Carnevali di Marca, organizzati dall'omonima associazione trevigiana che per il primo anno ha curato anche lo spettacolo del Martedì grasso in centro a Treviso.

Archiviate con successo le sedici sfilate di carri allegorici e gruppi mascherati ai quattro angoli della provincia, è ora il momento di riunire attorno allo stesso tavolo le decine di gruppi che hanno animato il Carnevale 2018 e di estrarre i biglietti vincenti della Lotteria di beneficenza dei Carnevali di Marca. Entrambi gli appuntamenti sono fissati per sabato sera 17 marzo all'oratorio “San Giovanni Paolo II” di San Vendemiano, che anche quest'anno ospiterà il Galà di chiusura del carnevale. Alle 20 i commensali dei vari gruppi e carri inizieranno a sedersi a tavola per apprezzare un menu che spazierà dall'antipasto al “dolce del carnevale” con frutta e caffè. Intorno alle 22.00 saranno estratti sul palco i tagliandi vincenti della Lotteria, il cui montepremi anche quest'anno ha raggiunto quota 20.000 euro, con primo premio una Opel Corsa Advance Coupé. Quaranta, in totale, i premi in palio per chi ha acquistato almeno un biglietto. L'associazione ricorda che i premi non ritirati entro 30 giorni dall'estrazione saranno lasciati alla libera disponibilità dei promotori.

I biglietti sono stati messi in vendita durante le sfilate di gruppi mascherati e carri allegorici e in esercizi pubblici convenzionati. Per ogni tagliando venduto, l'associazione presieduta da Redo Bezzo devolverà 5 centesimi a sostegno di tre realtà solidali segnalate da amministratori locali. Al Galà di San Vendemiano parteciperanno anche i rappresentanti delle associazioni scelte quest'anno dal consiglio direttivo dei Carnevali di Marca come destinatarie delle somme ricavate, nonché sponsor, amministratori pubblici e volontari che hanno permesso di realizzare gli spettacoli. La serata si concluderà con un “Grazie” corale a tutti i protagonisti dell'edizione 2018 dei carnevali e con l'arrivederci alla prossima edizione, che vedrà il periodo carnevalesco protrarsi fino al 5 marzo (data del Martedì grasso) cadendo Pasqua del 2019 il 21 aprile.