Carnevali di Marca: in quattrocento alla cena di gala, la lotteria premia 40 fortunati

SAN VENDEMIANO Erano ben quattrocento le persone che nella serata di sabato 17 marzo si sono riunite a San Vendemiano per partecipare all'attesa cena di gala e alla premiazione della lotteria di beneficenza organizzata dall'associazione Carnevali di Marca.

La serata era stata organizzata soprattutto per ringraziare tutte le persone che hanno animato le sedici sfilate della fortunata edizione 2018, amministratori pubblici, sponsor e collaboratori vari dell'associazione presieduta da Redo Bezzo. Un successo di Marca che è già stato confermato anche per il 2019 quando il carnevale tornerà a sfilare nelle strade della nostra provincia. Dopo la cena di gala, è iniziato l'atteso momento delle premiazioni della lotteria che ha regalato a quaranta fortunati una serie di ricchi premi. Prima di elencarvi la lista dei biglietti estratti, vi ricordiamo che i premi potranno essere ritirati presso l'ufficio turistico di Vittorio Veneto in viale della Vittoria 110, aperto tutti i giorni dalle 9.30 alle 12.30 e (tranne il lunedì) il pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00. Telefono 0438-57243. Questi invece i biglietti premiati sabato sera:

PRIMO PREMIO: Opel Corsa Advance Coupè messa in palio da Autogiada, valore 14.100 euro, al biglietto C329.

SECONDO PREMIO: Viaggio messo in palio da Loggia Tour, valore 1.500 euro, al biglietto F088.

TERZO PREMIO: Buono acquisto Toffolatti Gioielli, valore 600 euro, al biglietto O130.

QUARTO PREMIO: Buono acquisto Toffolatti Gioielli, valore 400 euro, al biglietto B174.

QUINTO E SESTO PREMIO: Buono acquisto Toffolatti Gioielli, valore 300 euro, ai biglietti W900 e D192.

SETTIMO PREMIO: Bicicletta Bike4Life, valore 200 euro, al biglietto V440.

DALL’OTTAVO AL DODICESIMO PREMIO: Buono acquisto Toffolatti Gioielli, valore 200 euro, ai biglietti C544, H623, D100, F371, N312.

DAL TREDICESIMO AL SEDICESIMO PREMIO: Buono acquisto Toffolatti Gioielli, valore 100 euro, ai biglietti U005, G401, W157, C874.

DAL DICIASSETTESIMO AL QUARANTESIMO PREMIO: Buono acquisto Coop da 50 euro ai biglietti X661, M622, P861, Z504, J390, I827, L731, E586, Q277, W804, O487, R377, Q918, W600, T358, A412, P762, M486, R968, Y273, E640, A922, L452, P617.

