Carraro Mercedes-Benz e Zanardo: una flotta sempre più green

TREVISO Si è svolta negli ultimi giorni della scorsa settimana, a Treviso, nello stabilimento dell'ex Pagnossin (nuovo polo logistico della Zanardo Spa), la cerimonia di consegna di sette veicoli industriali Mercedes-Benz Actros Euro VI che rappresentano l’ultima evoluzione green della casa di Stoccarda.

“Siamo felici di aver soddisfatto le esigenze di una realtà imprenditoriale del Veneto che opera da oltre 50 anni nell’ambito della distribuzione e dei trasporti – ha detto Giovanni Carraro, amministratore delegato della concessionaria con sede a Susegana – e che presta grande attenzione all’ambiente, scegliendo quanto di meglio oggi il mercato offre sul piano dell’eco sostenibilità”. “Si può fare qualcosa di innovativo anche nell’ambito del trasporto su gomma. Siamo sempre alla ricerca di nuovi strumenti per esprimere e condividere il nostro modo di intendere la logistica integrata e, più in generale, il servizio al cliente, il nostro voler essere partner nell’anticipare i suoi bisogni realizzando soluzioni innovative”, hanno dichiarato Settimio e Damaso Zanardo, titolari dell’azienda specializzata e all’avanguardia nel settore della logistica ospedaliera, bevarage & grocery. In questo senso il gruppo industriale, presente ora nel suggestivo contesto dell’ex Pagnossin, ha trovato in Carraro e in Mercedes -Benz i partner ideali.