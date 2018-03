Carta di Identità Elettronica da aprile anche a Casier

CASIER Vecchia carta di identità cartacea addio. Dal mese di aprile anche a Casier entra in funzione la C.I.E., la Carta di Identità Elettronica, che potrà essere richiesta alla scadenza del proprio vecchio documento prenotando telefonicamente allo 0422/490053. La carta di identità in formato cartaceo attualmente in uso mantiene la propria validità fino alla scadenza e - a meno di furto, smarrimento o deterioramento - non può essere sostituita con il nuovo documento elettronico. Il nuovo documento può essere richiesto alla scadenza previa prenotazione telefonica allo 0422/490053.

COSA FARE per ottenere la C.I.E.

- prendere appuntamento con i servizi demografici del Comune (tel. 0422/490053)

Il giorno dell’appuntamento presentarsi allo sportello muniti di:

- una foto recente formato tessera (non più vecchia di sei mesi con sfondo chiaro)

- la vecchia carta d’identità

- il codice fiscale/tessera sanitaria.



Per il rilascio ai minori, è richiesta la presenza contemporanea del figlio e di entrambi i genitori. In alternativa, può essere presentata la dichiarazione di assenso all’espatrio sottoscritta dall’altro genitore o esercente la responsabilità genitoriale (corredata da copia di documento di riconoscimento). Sul sito del Comune è possibile scaricare la dichiarazione di assenso per i minorenni. In tutti i casi, per il rilascio del documento è sempre necessaria la presenza del minore. Per il rilascio della C.I.E. verranno rilevate la firma e le impronte digitali dei cittadini maggiori di anni 12. Per i cittadini extracomunitari oltre ai documenti indicati, deve essere esibito il permesso di soggiorno valido; se scaduto, deve essere esibito anche il kit per il rinnovo.



TEMPI DI RILASCIO Dopo l'Acquisizione dei dati del Cittadino nel giorno dell'appuntamento, la richiesta sarà evasa dall'Ufficio è sarà inviata alla Zecca dello Stato la quale entro 6 giorni lavorativi provvederà all'invio del nuovo documento presso la residenza o altro indirizzo indicato dal richiedente e consegnata nelle mani dell'interessato o di altra persona delegata.



COSTI Prima di avviare la pratica di rilascio della Carta di identità elettronica bisognerà versare, presso le casse del Comune, la somma di € 22,20 quale corrispettivo per il rilascio della CIE, in quanto al Ministero dell’Interno è dovuto il corrispettivo di € 16,79. Comprende anche le spese di spedizione.