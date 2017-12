San Biagio, dal primo gennaio arriva la nuova carta d'identità elettronica

SAN BIAGIO Dal 1 gennaio 2018 i cittadini di San Biagio di Callalta potranno richiedere in Comune la nuova carta d’identità elettronica (CIE). I servizi demografici, coordinati dal vicesindaco Fiore Piaia , si stanno preparando da tempo a questa piccola rivoluzione che consentirà ai cittadini di usufruire di un documento molto più pratico e difficilmente falsificabile. “La carta – spiega Piaia – è dotata di un microchip che la rende operativa per utilizzi avanzati, come ad esempio il riconoscimento informatico. Il microprocessore che utilizza è del tipo ‘senza contatti’, il che significa che non è necessario inserire il documento in un lettore ma è sufficiente avvicinarlo senza contatto fisico. Abbiamo così raggiunto un ulteriore obiettivo nel miglioramento dei servizi resi alla cittadinanza”.

Altra novità riguarda il possibile utilizzo della CIE per richiedere una identità digitale presso uno degli idendity provider accreditati presso lo Spid, così da acce dere più agevolmente ad uno o più servizi in rete tra quelli erogati dalla Pubblica Amministrazione. La Carta di identità elettronica (simile alla nuova patente), che sostituisce quella cartacea al momento della sua scadenza, potrà essere richiesta dal 1 gennaio 2018 all’ufficio anagrafe di San Biagio e avrà durata diversa: 3 anni per i minori di età inferiore a 3 anni; 5 anni per i minori di età compresa tra i 3 e i 18 anni; 10 anni per i maggiorenni. Rispetto a quella tradizionale, essa necessiterà di s ei giorni lavorativi per il suo rilascio dal momento in cui il cittadino avrà versato l’importo di 22,20 euro: la CIE infatti viene elaborata ed emessa dalla Zecca dello Stato. Sarà inoltre difficile scordarsi della data di scadenza, poiché sarà uguale al giorno e al mese del proprio compleanno. Il passaggio dal documento cartaceo a quello elettronico chiederà un periodo di rodaggio.