La carta di identità elettronica arriva a San Pietro di Feletto

SAN PIETRO DI FELETTO Da mercoledì 4 aprile 2018, in ottemperanza alle disposizioni del Ministero dell’Interno, il comune di San Pietro di Feletto darà avvio al rilascio della carta di identità elettronica a tutti i cittadini che ne faranno richiesta.

La carta d’identità elettronica è il documento personale che attesta l’identità del cittadino. Per i cittadini italiani vale anche come documento di espatrio nei Paesi dell'Unione Europea e negli altri Paesi con cui l'Italia ha speciali convenzioni (v. sito della Farnesina "Viaggiare sicuri"). È realizzata in materiale plastico e ha le dimensioni di una carta di credito; è dotata di sofisticati elementi di sicurezza e di un microchip che memorizza i dati del titolare. La foto in bianco e nero è stampata a laser per garantire una elevata resistenza alla contraffazione. Contiene la firma e le impronte digitali (solo a partire dal dodicesimo anno di età del titolare del documento). Sul retro è riportato anche il codice fiscale, come codice a barre.

La nuova carta d'identità elettronica si potrà richiedere alla scadenza della propria carta d’identità cartacea o a seguito di smarrimento, furto o deterioramento. Le carte d’identità in formato cartaceo rilasciate in precedenza mantengono la loro validità fino alla scadenza e non è possibile sostituirle con il nuovo documento elettronico. La carta d’identità è un documento di riconoscimento che ha come fine l’identificazione del titolare; pertanto i cambi di residenza non incidono sulla validità del documento e non consentono il rilascio di una nuova carta d’identità. La procedura per il rilascio verrà effettuata dall’Ufficio anagrafe del comune di San Pietro di Feletto, previo apposito appuntamento, necessario per evitare lunghe attese sia al richiedente che agli altri utenti dell’Ufficio. L’appuntamento potrà essere chiesto direttamente allo sportello o telefonicamente allo 0438.486530, specificando ogni esigenza particolare (minori, extracomunitari,...).

Per ottenere la C.I.E. il Cittadino dovrà quindi recarsi personalmente in Comune, il giorno e all’orario concordati, munito di: carta d’identità scaduta o in scadenza (entro 180 giorni) o deteriorata. In caso di furto o smarrimento è necessario presentare la denuncia sporta alla locale Compagnia dei Carabinieri oppure agli organi di pubblica sicurezza competenti; una fototessera recente (al massimo di 6 mesi e del tipo usato per il passaporto) e la tessera sanitaria. Il costo per il rilascio della C.I.E. è di 22,20 euro per la prima emissione o per il rinnovo a scadenza e di 27,35 euro per il duplicato in caso di furto, smarrimento, deterioramento della carta o rettifica dati anagrafici. La C.I.E. non verrà immediatamente consegnata, ma recapitata presso l’abitazione del richiedente (o presso il Comune) entro sei giorni lavorativi, direttamente dall’Istituto Poligrafico dello Stato di Roma. È pertanto necessario che le richieste di appuntamento vengano effettuate dai cittadini con largo anticipo. Il rilascio della carta di identità cartacea è ancora previsto in casi eccezionali, specificati dalla norma, da documentare debitamente.