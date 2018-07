TREVISO Il Prefetto di Treviso, Laura Lega, nel proseguimento delle iniziative già messe in atto dalla Prefettura sul tema della coesione sociale, ha organizzato la tavola rotonda “Coesione sociale, media e minori: la Carta di Treviso oggi”. che si svolgerà presso il Palazzo dei Trecento, venerdì 6 luglio 2018 con inizio alle ore 9.30. L’evento, organizzato in collaborazione con Telefono azzurro, sarà l’occasione per fare il punto dello stato di attuazione della “Carta di Treviso”, siglata nel 1990.

Come noto, tale protocollo, firmato da Telefono azzurro, dall’Ordine dei giornalisti, dalla Federazione nazionale della stampa italiana è nato con l’intento di disciplinare i rapporti tra informazione e infanzia. La Carta da una parte salvaguarda il diritto di cronaca, dall'altra pone l'accento sulla responsabilità che tutti i mezzi d'informazione hanno nella costruzione di una società che rispetti appieno l'immagine di bambini e adolescenti. Alla base c'è il principio di difendere l'identità, la personalità e i diritti dei minorenni vittime o colpevoli di reati, o comunque coinvolti in situazioni che potrebbero comprometterne l'armonioso sviluppo psichico. Stesse garanzie sono assicurate anche ai soggetti marginali nella società.

I nuovi mezzi di comunicazione digitali, particolarmente diffusi fra i giovani, hanno rivoluzionato il “sistema della comunicazione”, generando nuove opportunità, ma al contempo hanno creato nuove occasioni di pericolo che esigono forme di tutela attente, ma non invadenti, anche sotto il profilo della prevenzione. L’imprescindibile esigenza di tutela del mondo dei minori e dei giovani, che significa anche sviluppo armonioso della società e del suo futuro, costituisce occasione di autorevoli approfondimenti che il Prefetto ha inteso organizzare in convegno di qualificati esperti in materia. Dal 3 febbraio 2016 la Carta è parte integrante del “Testo unico dei doveri del giornalista”.

Durante il convegno, che si onora della presenza del Presidente del Senato Alberti Casellati, si confronteranno in un tavola rotonda, moderata dal Direttore di Rai 3 Giovanni De Luca, l’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza Filomena Albano, il Presidente Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti Carlo Verna, il Presidente Nazionale di Telefono azzurro prof. Ernesto Caffo, per il Garante per la Protezione dei Dati Personali Giovanna Bianchi Clerici, il Presidente del Tribunale dei minorenni di Venezia Maria Teresa Rossi, il Direttore Centrale delle specialità della Polizia di Stato del Dipartimento delle pubblica sicurezza Prefetto Roberto Sgalla, il Presidente del Corecom Veneto Gualtiero Mazzi e per il FNSI Paolo Butturini.