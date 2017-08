Treviso città del tiramisù: al via la proposta per modificare i cartelli di località

TREVISO Un cartello per mettere fine alle polemiche, o forse, per crearne altre di nuove. La nuova proposta del consigliere regionale Riccardo Barbisan e del consigliere comunale Mario Conte sembra destinata a far molto discutere nei prossimi giorni.

I due politici hanno pubblicato, tramite Facebook, un post fotografico di un normalissimo cartello di località (tipica segnaletica stradale che si trova all'ingresso di ogni centro abitato d'Italia) con però un'aggiunta molto particolare. Sotto la scritta "Treviso" infatti compare un secondo cartello che recita le parole: "Città del tiramisù". La proposta di Barbisan e Conte è molto semplice: posizionare questi cartelli in ogni ingesso della città per segnalare il forte legame tra il capoluogo della Marca e il dolce tanto discusso in questi giorni. Nel post i due consiglieri scrivono: "Vi piacerebbe vedere questi cartelli a Treviso? Vogliamo portarli in città. Costano poco, basta una delibera di giunta e potrebbero dare a Treviso l'immagine internazionale che fatica ad avere". Di sicuro, dopo l'assegnazione, da parte del Ministero delle politiche agricole e alimentari, della paternità del dolce al Friuli Venezia Giulia, l'orgoglio dei trevigiani si è risvegliato più che mai, nonostante il gran caldo di questi giorni. "Tiramisù nella mia testa non è campanilismo ma turismo, sviluppo, artigianato, cultura e sicurezza alimentare" dichiara convinto Barbisan. Ai cittadini ora il giudizio sul gradimento della trovata, anche se ci sono pochi dubbi sul fatto che, nella Marca, un'idea del genere potrebbe riscuotere un successo a dir poco clamoroso.