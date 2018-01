Casa Marani: al via i lavori di ristrutturazione e ampliamento della sede di Paese

PAESE Lo scorso 15 gennaio sono iniziati i lavori di ristrutturazione, adeguamento e ampliamento della sede di Paese di Casa Marani, lavori che sono stati affidati al Consorzio Stabile Grandi Lavori Scarl di Trento. Il costo complessivo dell’operazione, a carico del centro di servizi, ammonta a 2,5 milioni di euro, dei quali 1,8 milioni per i soli lavori e il restante importo per arredi e attrezzature. Martedì 30 gennaio, alla presenza del sindaco di Paese Francesco Pietrobon, il sindaco di Villorba Marco Serena e il sindaco di Povegliano Rino Manzan, il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Ente poserà simbolicamente la prima pietra.

La struttura di Paese, in gestione a Casa Marani dal 2011 in base a una convenzione siglata con il Comune di Paese proprietario dell’immobile, conta attualmente 53 posti letto e un centro diurno. Con l’ampliamento, saranno aggiunte 35 nuove unità così da raggiungere la quota complessiva di 88 posti letto. La consegna formale del cantiere alla ditta aggiudicataria, avvenuta lo scorso 15 gennaio, ha sancito l’inizio dei lavori che prevedono in 390 giorni la ristrutturazione delle strutture già abitate dagli anziani e l’adeguamento alle normative vigenti del blocco di più recente costruzione, al momento non ancora utilizzato. Durante i lavori, i disagi per gli ospiti saranno ridotti al minimo e, anzi, già a maggio 2018 i primi anziani potranno trovare sistemazione nella nuova ala.

“Dopo un periodo di intensa preparazione, con uno sforzo da parte di tutto lo staff di Casa Marani per ottimizzare i progetti e con la fattiva collaborazione dell’Amministrazione Comunale di Paese nella fase di affidamento dei lavori, lo scorso 15 gennaio sono finalmente iniziati i lavori nella sede di Paese. In 14 mesi i cittadini di Paese potranno contare su una struttura di accoglienza per gli anziani rinnovata e ampliata, non soltanto nella disponibilità di posti letto, ma anche di più ampi spazi comuni a disposizione degli ospiti della casa di riposo. Questo importante investimento rientra nella filosofia di Casa Marani, ha detto Daniela Zambon presidente del Cda Di Casa Marani, che intende sempre di più migliorare e completare la propria offerta sul territorio attraverso la specializzazione e la valorizzazione dei servizi, concetti che con soddisfazione abbiamo sentito riaffermare con forza in questi giorni anche dall’Assessore Regionale ai Servizi Sociali Manuela Lanzarin nell’ambito del dibattito sulla riforma delle IPAB”.