Anziani sorprendono il ladro e lo mettono in fuga: arrestato dai carabinieri

VEDELAGO Stava tentando di mettere a segno un furto all'interno dell'abitazione di una coppia di 70enni, a Casacorba di Vedelago, ma è stato sorpreso dai padroni di casa, messo in fuga e quindi arrestato dai carabinieri per tentato furto aggravato. A finire in manette un cittadino marocchino di 35 anni, E.H., clandestino (a suo carico era già stato emesso un provvedimento di espulsione) e senza fissa dimora: lo straniero, condannato ad una pena di un anno e 800 euro di multa, sarà accompagnato alla frontiera aerea di Bologna ed espulso.

L'episodio è avvenuto poco dopo le 18 del giorno di Santo Stefano quando i coniugi, tornando a casa, si sono resi conto che una finestra, quella sopra il garage dell’abitazione, aveva il vetro rotto. Marito e moglie sono entrati all'interno e sorpreso lo straniero che è subito scappato a gambe levate. I coniugi hanno immediatamente lanciato l'allarme al 112 e una pattuglia dei carabinieri di Vedelago, impegnata in un servizio di contrasto ai furti nella zona, ha fermato e arrestato lo straniero a qualche metro dalla casa, mentre si stava dileguando in sella ad una bicicletta.