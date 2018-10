Finisce con la bici contro un albero, soccorso in Restera dall'elicottero del Suem 118

Singolare incidente alle 8.10 di stamattina, mercoledì, a Lughignano Casale sul Sile, sul ponte ciclabile lungo la Restera. Un uomo, in sella alla sua bici, è finito contro un albero, caduto per il maltempo e appoggiato tra i due parapetti. Il ferito, V.M., 44enne residente a Silea ma originario di Palermo, è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso; le sue condizioni non sono fortunatamente gravi . Per soccorrerlo è stato necessario far intervenire l'elicottero del Suem 118 da cui, attraverso un vericello di 30 metri, si sono calati gli infermieri. A lanciare l'allarme al 118 è stato lo stesso 44enne dopo essere caduto a terra.