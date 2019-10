Tranciano cavo della gru per rubare gli attrezzi, devastato un prefabbricato

Ladri in azione, nella notte tra lunedì e martedì, all'interno di un cantiere edile di Casale sul Sile, in via Trento e Trieste. I malviventi, secondo quanto è stato ricostruito, sono penetrati all'interno del cantiere e una volta dentro hanno tranciato una fune di sollevamento della gru, facendo così scendere un cassone che era stato lasciato sospeso dagli operai. Il cassone, cadendo dall'altezza di alcuni metri, ha sfondato un piccolo prefabbricato che era adibito ad ufficio. Ad essere trafugati due macchinari per la demolizione, un tassellatore a batteria, un flessibile e altri strumenti da lavoro per un valore complessivo che sfiora i 10mila euro circa. Il proprietario dell'azienda edile, la "Berlese costruzioni" di Istrana, si è rivolto ai carabinieri. L'imprenditore, un 47enne, non ha potuto far altro che rivolgersi ai carabinieri della stazione di Casale sul Sile per sporgere denuncia e riferire quanto accaduto. Purtroppo in quel tratto di via Trento e Trieste non vi sarebbe presente nessuna telecamera di videosorveglianza.