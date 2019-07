Camion perde il carico, Jesolana chiusa per cinque ore: traffico nel caos

La perdita di buona parte del carico, alcune barre di acciaio, da un camion in transito lungo la strada Jesolana, in quel tratto denominata via Principale, ha causato gravissimi problemi al traffico veicolare. L'incidente è avvenuto poco dopo le 11 e ha portato ad interrompere la circolazione tra Lughignano e Casier, con la polizia locale di Casier impegnata ad indicare a guidatori e autotrasportatori i percorsi alternativi da seguire. La situazione è tornata alla normalità poco dopo le 16 quando il materiale è stato recuperato ed il camion è stato rimosso. Illeso il camionista alla guida del mezzo, uno straniero.