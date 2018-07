Il proprietario muore, casa presa di mira dai ladri: catturati dai carabinieri

CASALE SUL SILE Nella giornata di ieri i carabinieri di Casale sul Sile, hanno denunciato tre persone, tra cui un maggiorenne di origine bosniaca di 22 anni, incensurato e due 17enni italiani, per tentato furto in abitazione. Il fatto è accaduto durante la notte ai danni dell’abitazione di un pensionato, deceduto da qualche mese, in via Matteotti di Casale sul Sile. I tre, approfittando del buio e dell’assenza del proprietario, dopo aver infranto un vetro si sono introdotti nello stabile dove hanno messo a soqquadro le varie stanze. L’arrivo dei carabinieri, che sorprendevano i due minorenni all’esterno, hanno permesso di bloccare anche il terzo uomo mentre rovistava tra i cassetti in cerca di cose di valore di cui impossessarsi. I tre dovranno ora rispondere del gesto da loro commesso davanti all’autorità giudiziaria trevigiana.