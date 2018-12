Canne fumarie malfunzionanti, incendi a Casale e a Godega

Doppio intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Treviso. nel primo pomeriggio di oggi, martedì, per spegnere incendi causati dal malfunzionamenti di canne fumarie. Le squadre dei pompieri di Conegliano, Vittorio Veneto e Pordenone, sono intervenute a Godega di Sant'Urbano in via dei tre Morer presso un'abitazione al civico 2: il tetto, in fiamme, ha subito gravi danni a causa probabilmente del surriscaldamento della canna fumaria. Sul posto, oltre ai carabinieri, è intervenuto il sindaco di Godega di Sant'Urbano, Paola Guzzo.

Un incendio ha interessato anche un appartamento di Casale sul Sile, in via Morea. Sul posto sono intervenute due squadre di Treviso e una di Mestre. I danni sarebbero molto ingenti.