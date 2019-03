Corto circuito, Porsche Cayenne distrutta da un incendio

Due auto distrutte da un incendio con danni per diverse decine di migliaia di euro. Questo il bilancio di un rogo, non di origine dolose, avvenuto nella serata di mercoledì, poco dopo le 21, a Casale sul Sile in via Poli. Le fiamme, a causa di un corto circuito, hanno prima interessato un Porsche Cayenne, di un 49enne residente in zona, e si sono poi propagate alla Citroen C3 posteggiata a lato e di proprietà di un 28enne veneziano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Treviso e i carabinieri di Casale sul Sile.