Camion in fiamme, intervengono i vigili del fuoco di Treviso

La motrice di un camion della ditta Bartolini è andata semidistrutta in un incendio divampato poco dopo le 18 di oggi, martedì, a Casale sul Sile, in via San Michele. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Treviso che hanno estinto il fuoco utilizzando del liquido schiumogeno. In via San Michele giunti anche i carabinieri. Il traffico è stato interrotto fino a quando il mezzo è stato messo in sicurezza.