Fiumi di "coca" fra Treviso e Venezia, venerdì i primi interrogatori

Saranno svolti il 17 luglio gli interrogatori di garanzia di Flavio Franceschet, 41 anni di Maser e di Paolo Falcin, 40enne e Silvia Zotti, 44enne, entrambi di Casale sul Sile. Franceschet, che si trova recluso nel carcere di S. Bona - assistito dall'avvocato Paolo Salandin - e gli altri due (avvocato Marco Aurella) che si trovano ai domiciliari, sono fra le persone arrestate, insieme a Denis Tiveron, un 35enne di Casale ma domiciliato a Musile di Piave, con l'accusa di traffico di stupefacenti nell'ambito dell'operazione "Covid" disposta dal sostituto procuratore di Treviso Mara De Donà e condotta dalla Stazione Carabinieri di Marcon (Venezia), da personale della Compagnia Carabinieri di Mestre, supportato nelle fasi esecutive da personale del 4° Brigata “Veneto”, dalle unità cinofile di Padova e i carabinieri di Casale sul Sile.

Secondo le indagini i primi episodi di spaccio di cocaina risalgono alla primavera del 2015, le indagini, invece, sono state condotte da ottobre 2019 a febbraio 2020 con indagini in collaborazione tra i carabinieri di Marcon e Casal sul Sile. I tabulati telefonici, le testimonianze degli acquirenti, hanno permesso di sradicare l'organizzazione, oltre all'identificazione altre 3 persone, denunciate per spaccio di stupefacenti. Il giro d'affari, come dimostrato dai militari, era talmente fiorente da diventare, di fatto, l'unica fonte di sostentamento per la banda.