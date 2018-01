Casale sul Sile, 57enne trovato morto nella sua abitazione

CASALE SUL SILE Tragedia nel pomeriggio a Casale sul Sile, in via Isonzo. Un uomo di 57 anni, P.F., è stato trovato morto all'interno della sua abitazione. A dare l'allarme sono stati i famigliari, preoccupati perchè non avevano sue notizie. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Treviso e i carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso. Si tratterebbe, secondo i primi rilievi, di una morte naturale.