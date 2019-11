Ladri rubano natante a motore ormeggiato a Casale sul Sile

Singolare furto nei giorni scorsi a Casale sul Sile. Ignoti si sono impadroniti di un natante a motore, di proprietà di un 51enne di Roncade. L'uomo aveva ormeggiato il piccolo barchino, del valore di poche migliaia di euro, lungo il fiume Sile e da qualche tempo non tornava a controllarne lo stato: preoccupato, forse anche dal maltempo di questi giorni, il 51enne ha scoperto, con grande disappunto, che la piccola imbarcazione era stata trafugata da ignoti. Non è rimasto che rivolgersi ai carabinieri della stazione di Casale sul Sile che dovranno ora indagare e svolgere accertamenti per capire dove possa essere sparito il barchino e chi se ne sia appropriato.