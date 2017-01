A Casale sul Sile nasce la prima area di sgambatura per cani

CASALE SUL SILE Sarà inaugurata sabato pomeriggio alle 15, a Casale sul Sile, la prima area di sgambatura cani della zona: si trova a due passi dal parco delle pioppe ed è stato fortemente voluto dall'associazione Smile, presieduta da Stefania Cefariello (realtà che ne curerà la gestione), dal negozio CasaZoo di Michele Patuelli (che donerà gadget e biscotti durante la giornata inaugurale) e dall'assessore Paolo Cestaro. Al taglio del nastro sarà presente anche il primo cittadino Stefano Giuliato. L'area prevede una suddivisione in due distinte zone per far giocare e correre i propri quattrozampe.