Incidente sul lavoro a Casale sul Sile, ferito operaio 52enne

CASALE SUL SILE Un operaio di 52 anni, di origini romene, è rimasto ferito nella tarda mattinata di oggi, martedì, in un infortunio sul lavoro avvenuto nella zona industriale di Casale sul Sile, in via Colombo. L'uomo, per cause in corso di accertamenti, è precipitato da un'altezza di circa quattro metri mentre stava eseguendo dei lavori di manutezione all'interno di un capannone. Sul posto è giunta un'ambulanza e un'automedica del Suem 118. Fortunatamente l'operaio, trasportato al Ca' Foncello per essere sottoposto alle cure del caso, non è in pericolo di vita.