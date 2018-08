Casale sul Sile, si incendia il tetto di villa Loredana

CASALE SUL SILE Allarme nel primo pomeriggio di oggi, venerdì, a villa Loredana di Casale sul Sile, in via San Michele. Per cause in corso di accertamento una porzione del tetto, fortunatamente non molto estesa, si è incendiata. Sul posto è stato necessario l'intervento di alcune squadre dei vigili del fuoco di Treviso che hanno messo in sicurezza la struttura. I danni sono stati fortunatamente limitati.