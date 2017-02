Caserma Serena, Grigoletto: "L'alleggerimento chiesto dal sindaco Manildo c'è stato"

TREVISO “L’alleggerimento chiesto dal sindaco Manildo c’è stato. Sapere infatti che alla Serena troveranno spazio 560 persone rispetto alle 700 attuali è un buon segno. Si va verso una riduzione, direi importante, del numero degli ospiti. Si tratta però del primo passo – dichiara il vicesindaco e assessore alla sicurezza del Comune di Treviso Roberto Grigoletto - Al Prefetto chiediamo infatti che il modello continui ad essere quello dell’accoglienza diffusa. Treviso ha già fatto la sua parte – continua il vicesindaco - la nostra polizia locale è continuamente impegnata nei controlli, proprio per assicurare la tranquillità dei cittadini e arginare il fenomeno. Ultimo in ordine di tempo l’intervento eseguito nel weekend in via Roma dove un cittadino del Gambia, alloggiato in una struttura d’accoglienza della città è stato fermato e accompagnato in comando, dove, a seguito di perquisizione, sono state rinvenute 4 dosi di droga. Noi continuiamo responsabilmente a gestire questo fenomeno tenendo bene a mente le parole del Ministro Minniti secondo il quale servono ‘severità, ma anche integrazione. Di qui i controlli e l’eccellente servizio dei nostri agenti, in collaborazione con le altre forze dell’ordine attraverso il ‘Patto per la sicurezza e l’adesione al sistema Sprar, il modello che continuiamo a caldeggiare e che sta portando a risultati positivi. Sono 44 le persone accolte. Continuiamo a caldeggiare la collaborazione dei gestori delle strutture a cui abbiamo già chiesto controlli puntuali delle persone ospitate. Infine, con il sindaco, abbiamo condiviso l’intenzione di destinare il ‘bonus accoglienza’, ovvero i fondi che arriveranno dallo Stato, per iniziative legate alla sicurezza e al decoro della nostra città”.