Truffatrice abbraccia un anziano e gli sfila il rolex

CASIER Fingono di conoscere gli anziani, li abbracciano, propongono loro rapporti sessuali: tentativi di distrazione e seduzione di ladre-manolesta che usano queste tecniche per derubarli di catenine o orologi. Sono purtroppo episodi sempre più frequenti nella Marca, con le denunce ai carabinieri che si moltiplicano. L'ultimo fatto simile in ordine di tempo risale a lunedì, poco dopo le 12, a Casier in via Sturzo. A finire vittima dell'abbraccio, a dir poco interessato, di una procace truffatrice è stato un 81enne di Treviso a cui la malvivente ha sottratto un orologio rolex del valore di diverse migliaia di euro.